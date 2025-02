Die Roche-Aktie zeigte sich am Donnerstag mit einer bemerkenswerten Volatilität an der Schweizer Börse SIX. Nach einem Handelsstart bei 298,00 CHF durchlief das Wertpapier des Pharmariesen verschiedene Kursphasen, die von deutlichen Schwankungen gekennzeichnet waren. Im frühen Handel verzeichnete die Aktie zunächst Verluste und fiel bis auf 294,60 CHF, konnte sich aber im weiteren Tagesverlauf erholen und erreichte am Nachmittag ein Tageshoch von 296,70 CHF. Das Handelsvolumen war mit über 477.000 gehandelten Aktien überdurchschnittlich hoch, was auf ein gesteigertes Investoreninteresse hindeutet.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Die Perspektiven für die Roche-Aktie werden von Marktbeobachtern differenziert eingeschätzt. Während das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 282,71 CHF liegt, erwarten Experten für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn je Aktie von 20,72 CHF. Besonders erfreulich entwickeln sich die Dividendenaussichten: Nach einer Ausschüttung von 9,70 CHF im Jahr 2024 rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 9,95 CHF je Aktie. Diese Entwicklung unterstreicht die solide Position des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld.

