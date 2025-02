Die Inflation sollte kein Grund sein, auf eine Gehaltserhöhung zu verzichten. Wichtig ist, richtig zu argumentieren und die eigene Leistung im Gespräch mit den Vorgesetzten in den Vordergrund zu stellen. In Zeiten hoher Inflation fragen sich viele Arbeitnehmer:innen, ob eine Gehaltsverhandlung überhaupt sinnvoll ist. Verhandlungscoach Claudia Kimich hat sich in einem Gastbeitrag im Stepstone Magazin klar dazu positioniert: Sie meint, dass sich eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...