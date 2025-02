Leipzig (ots) -Bei "Fakt ist! Erst mal zur Wahl" positionieren sich Erstwählerinnen und Erstwähler zu den Wahlversprechen der Parteien. Dabei kommen auch die Alltagserfahrungen der 18- bis 23-Jährigen zur Sprache - zu sehen am Samstag, 15. Februar, im Livestream auf mdr.de und am 19. Februar, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.Die Ukraine weiterhin unterstützen, Asylsuchenden eine sofortige Arbeitserlaubnis erteilen, ein soziales Pflichtjahr einführen und Jugendliche schon mit 14 Jahren strafrechtlich belangen. Das sind nur einige Punkte, die in den Wahlprogrammen der Parteien unterschiedlich behandelt werden.Wie stehen Erstwählerinnen und Erstwähler zu diesen Themen? Woran machen sie ihre Wahlentscheidungen fest? Welche Probleme beschäftigen sie? Die "Fakt ist!"-Redaktion hat 50 Erstwählerinnen und Erstwähler aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ins MDR-Landesfunkhaus nach Erfurt eingeladen, um in der interaktiven Sendung von ihnen zu erfahren, was sie umtreibt, antreibt und aufregt."Fakt ist! Erst mal zur Wahl" wird moderiert von Sarah Parvanta und Lars Sänger:am 15. Februar, ab 18.00 Uhr, live bei mdr.de und auf dem MDR YouTube-Kanal sowie am 19. Februar, ab 20.15 Uhr, im MDR-Fernsehen.Pressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt,Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5971318