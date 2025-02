Berlin - Gewerkschaften und Sozialverbände fordern in einer gemeinsamen Erklärung von der nächsten Bundesregierung eine Reform der Förderung von Studierenden. "Das Bafög ist das Herzstück der staatlichen Studienfinanzierung", heißt es in dem Appell zur Bundestagswahl, über den der "Spiegel" berichtet.Die bisherigen Zahlungen seien zu niedrig. "Für die große Mehrheit der Geförderten ist die Unterstützung entscheidend, um überhaupt studieren zu können", sagte Elke Hannack, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Es gehe darum, für Chancengleichheit beim Ausbildungszugang zu sorgen, damit das Fachkräftepotenzial in Deutschland optimal genutzt werden könne.Die Unterzeichner des Appells fordern, dass etwa die Wohnkostenpauschale von aktuell 380 Euro auf mindestens 440 Euro angehoben wird. Die Förderung müsse insgesamt "ein existenzsicherndes Minimum" erreichen. Zu den Unterzeichnern gehören auch die evangelischen und katholischen Studierendengemeinden und das Deutsche Studierendenwerk (DSW). "Mehr als ein Drittel der Studierenden ist von Armut bedroht", sagte DSW-Vorstand Matthias Anbuhl.