Der britische Biotechnologie-Investment-Trust Biotech Growth PLC verstärkt sein Engagement im eigenen Unternehmen durch einen bedeutenden Aktienrückkauf. Am 13. Februar wurden insgesamt 500.000 Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 852,18 Pence pro Aktie zurückgekauft, was das Vertrauen der Unternehmensführung in die eigene Geschäftsentwicklung unterstreicht. Nach Abschluss dieser strategischen Transaktion reduzierte sich die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien auf 28.499.470 Stück, was eine signifikante Veränderung der Eigenkapitalstruktur darstellt.

Positive Entwicklung des Nettoinventarwerts

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens spiegelt sich auch im aktuellen Nettoinventarwert (NAV) wider. Zum Stichtag 13. Februar 2025 wurde ein ungeprüfter NAV von 939,19 Pence je Aktie ermittelt, was im Vergleich zum Rückkaufpreis einen deutlichen inneren Wertzuwachs aufzeigt. Diese positive Entwicklung bestätigt die robuste Anlagestrategie des Trusts im Biotechnologiesektor und unterstreicht das Potenzial für weitere Wertsteigerungen.

