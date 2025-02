NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 22,50 auf "Buy" Euro belassen. Wegen der Probleme der Tochter 1&1 beim Netzausbau sei man unter dem Marktkonsens gelandet, schrieb Analyst Andrew Lee am Freitag nach Zahlen. Die Investoren dürften diese Pläne zunehmend infrage stellen. Lee sieht immenses Potenzial, wenn man davon abrückt./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 08:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005089031