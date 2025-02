Die Wirtschaft der Eurozone ist im vierten Quartal um 0,1% gewachsen und hat damit die erste Schätzung von 0% übertroffen, so die zweite Schätzung von Eurostat, die am Freitag veröffentlicht wurde. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums wuchs im vierten Quartal mit einer Jahresrate von 0,9%, nach einer ersten Schätzung von 0,9%, was dem Marktkonsens ...

