SK On fährt offenbar seine US-Batterieproduktion hoch, weil Hyundai und Kia ihre Elektroauto-Produktion in den USA merklich steigern wollen. Laut Insidern wird die US-Tochtergesellschaft SK Battery America in Georgia ab März auf neun von zwölf Produktionslinien Batterien für E-Autos von Hyundai und Kia fertigen. Wie Business Korea schreibt, weitet SK On seine Batterieproduktion in seinen Werken 1 und 2 in Georgia aus, was allein auf den Mehrbedarf ...

