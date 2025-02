Rund 70 Prozent der Teile für die Fahrzeugproduktion in China stammen bei BYD aus eigener Hand. Für die geplante Expansion nach Europa lässt sich dieser Vorteil aber (zunächst) nur bedingt nutzen. Angewiesen ist der chinesische Autobauer hier zu weiten Teilen auf lokale Zulieferer und offenbar sieht man sich schon nach entsprechenden Vereinbarungen um.Anzeige:Medienberichten zufolge streckt BYD (CNE100000296) derzeit seine Fühler nach Italien aus, um dort Zulieferer für die in Entstehung befindlichen Werke in der Türkei und Ungarn zu finden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...