Nach einem Minus von über 70 Prozent in den vergangenen 12 Monaten macht sich unter Anlegern die Hoffnung auf eine Neubewertung von SMA Solar breit. Jefferies sieht deutliches Aufwärtspotenzial. Die Hoffnungen für die Zahlen zum vierten Quartal ruhen auf dem Wachstum der Auftragseingänge im Großanlagensegment. Die Analysten vom Investmenthaus Jefferies erwarten, dass SMA Solar sein Jahresergebnis 2024 am unteren Ende der EBITDA-Prognose von minus 20 bis 20 Millionen Euro abschließen wird. Die Schätzungen für das vierte Quartal liegen bei einem EBITDA von minus 100 Millionen Euro und einem EBIT von minus 137,5 Millionen Euro, was in etwa den Markterwartungen entspricht. Der Grund: …