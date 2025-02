München (ots) -Anlässlich der 61. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) haben führende europäische Entscheidungsträger, Wirtschaftsführer und Sicherheitsexperten die Münchner Erklärung 2025 vorgelegt - eine mutige Vision zur Stärkung der europäischen Verteidigung und wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit.Die Erklärung wurde vom Europa-Panel und seinem Komitee herausgegeben - initiiert von- José Manuel Durão Barroso (ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission),- Klaus Regling (ehemaliger Geschäftsführer des ESM),- André Loesekrug-Pietri (Vorsitzender und wissenschaftlicher Direktor von JEDI),- Othmar Karas (Präsident des European Forum Alpbach),- Antonella Mei-Pochtler (Vizepräsidentin des European Forum Alpbach),- Andreas Treichl (Vorsitzender der ERSTE Foundation Austria) und- Martin Schoeller (Unternehmer).Die Münchner Erklärung 2025 skizziert konkrete Maßnahmen zur Stärkung der europäischen Sicherheitsarchitektur, zur Sicherung der technologischen Führungsrolle und zur Förderung strategischer Autonomie in einer zunehmend volatilen und protektionistischen Welt.Die zentralen Botschaften der Münchner Erklärung 2025:- Europäische Verteidigungsunion - Eine stärkere Koordinierung der Streitkräfte, eine schnelle, flexible und gegebenenfalls zentralisierte Beschaffung sowie eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 3 - 4 % des BIP sind notwendig und bezahlbar. In der Erklärung wird auch die Gründung einer europäischen DARPA-ähnlichen Agentur befürwortet, die in den Bereichen KI, Cyber, Weltraum, Drohnen und Verteidigungstechnologien führend sein soll, um sicherzustellen, dass Europa weiterhin an der Spitze der Innovation steht.- Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum - In der Erklärung wird betont, dass wirtschaftliche Macht die Grundlage der Souveränität ist, dass der EU-Binnenmarkt dringend vollendet werden muss, dass Technologien mit doppeltem Verwendungszweck wie KI-gesteuerte Produktivität gefördert werden müssen und dass strategische Investitionen in die Fertigungs-, Energie- und Cloud-Infrastruktur ermöglicht werden müssen. Regulatorische Anpassungen, mehr Handelsabkommen und eine Kapitalmarktunion sind entscheidend für ein stärkeres Wachstum und die globale Wettbewerbsfähigkeit Europas sowie für mehr öffentliche Beschaffung und militärische Einsatzbereitschaft.- Nachhaltige Finanzierung - Für mehr private und öffentliche Investitionen in Verteidigung, Technologie und Infrastruktur stehen Mittel zur Verfügung. In der Erklärung wird dazu aufgerufen, bestehende europäische Finanzierungsinstrumente zu nutzen, wie z. B. einen europäischen Markt für Infrastrukturanleihen oder den ESM, der derzeit über 400 Mrd. Euro nicht in Anspruch genommene Kreditlinien verfügt. Eine vorübergehende Erhöhung der Haushaltsdefizite und der Verschuldung, die mit den europäischen und nationalen Haushaltsregeln vereinbar ist, wird notwendig sein, um die Verteidigungsfähigkeiten, die Innovation und das Wachstum sofort zu stärken. Die Ausgaben für europäische Infrastrukturinvestitionen werden durch Technologien mit doppeltem Verwendungszweck durch europäische öffentliche und private Vermögenswerte gedeckt, die im Laufe der Zeit Wert, Wachstum und Steuereinnahmen steigern werdenDie Münchner Erklärung 2025 schlägt entscheidende Schritte in Richtung eines widerstandsfähigeren Europas vor, das Sicherheit, Wohlstand und strategische Unabhängigkeit gewährleistet. Die Unterzeichner fordern die europäischen Regierungen, die europäischen Institutionen und die Industrie auf, rasch zu handeln, um die skizzierten Maßnahmen umzusetzen.Das European Forum Alpbach wird diese Initiative unterstützen, indem es eine Plattform für den sicherheitspolitischen Dialog auf der EFA25 bietet, wobei die Europäische Verteidigungsunion ein zentrales Thema im Themenbereich "Sicherheit" sein wird.Das Europa-Panel wird vom European Forum Alpbach (Präsident: Othmar Karas; Vizepräsidentin: Antonella Mei-Pochtler), dem Bayerischen Familienunternehmer-Verband, der Joint European Disruptive Initiative (JEDI), die als Agentur für fortgeschrittene Forschungsprojekte (ARPA) für Europa fungiert (Vorsitzender: André Loesekrug-Pietri), getragen und ist ein offizielles Side Event im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz 2025.www.munichdeclaration.orgFür weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:Prof. Dr. Josef Arweck+49 (0)15734762499arweck@bernstein-group.comOriginal-Content von: Schoeller Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57035/5971514