BTCBULL: In 10h steigt der Preis - bereits 1,3 Mio $ investiert!

Der neue BTC Bull Token(BTCBULL) verzeichnet einen beeindruckenden Presale-Start mit über 1,3 Millionen Dollar Investitionsvolumen in nur vier Tagen. Die starke Nachfrage spiegelt sich in einem rasanten Anstieg von 200.000 Dollar allein in der letzten Nacht wider, während die erste Preiserhöhung in weniger als 10 Stunden bevorsteht.

Texas plant staatliche Bitcoin-Reserve

Ein neuer Gesetzentwurf in Texas könnte die erste staatliche Bitcoin-Reserve der USA einführen. Senator Charles Schwertner's aktueller Vorschlag würde dem Staat unbegrenzte Bitcoin-Käufe ermöglichen - ein bullisches Signal für den gesamten Kryptomarkt.

Besonders die potenzielle Einführung einer staatlichen Bitcoin-Reserve könnte eine Kettenreaktion auslösen. Analysten erwarten bei verstärkter staatlicher Adoption Kursziele von 150.000 Dollar oder mehr für Bitcoin noch in diesem Jahr, was direkte Auswirkungen auf BTCBULL-Holder hätte.

BTCBULL: Lukrative Bitcoin-Airdrops und Token-Burns

Das innovative Tokenmodell von BTCBULL sieht Bitcoin-Airdrops ab einem BTC-Kurs von 150.000 Dollar vor. Token-Burns beginnen bereits bei 125.000 Dollar, was das Angebot der insgesamt 21 Milliarden Token kontinuierlich reduziert.

Zusätzlich bietet das integrierte Staking-Modell aktuell eine APY von 300%, wodurch zukünftige Bitcoin-Airdrops maximiert werden können. Die Teilnahme erfolgt einfach über die Best Wallet App mit ETH, USDT oder Kreditkarte.

Jetzt noch schnell vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.