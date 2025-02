Die britische Batterie-Technologiefirma Ilika setzt ihren positiven Trend an der Börse fort. Am 15. Februar verzeichnete die Aktie einen Kursanstieg von 3,61% auf 0,531 USD, was die jüngste Aufwärtsbewegung weiter untermauert. Die beeindruckende Monatsentwicklung von über 56% unterstreicht das wachsende Marktinteresse an dem Spezialisten für Festkörperbatterien, der eine Marktkapitalisierung von 79,6 Millionen Euro aufweist.

Technische Meilensteine

Mit dem aktuellen Kursstand notiert die Ilika-Aktie 81,17% über ihrem 52-Wochen-Tief und erreicht sogar ein Plus von 1,13% gegenüber dem 52-Wochen-Hoch. Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Stereax-Batterien spezialisiert hat, festigt damit seine Position im Markt für Energiespeichertechnologien.

Anzeige

Ilika-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ilika-Analyse vom 15. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Ilika-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ilika-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ilika: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...