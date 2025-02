Die VICI Properties Inc., einer der führenden S&P 500 Real Estate Investment Trusts, steht unmittelbar vor wichtigen Terminen. Am 20. Februar 2025 wird der Konzern nachbörslich seine Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren, gefolgt von einer detaillierten Ergebnispräsentation am Folgetag. Der Immobilienkonzern, der ein Portfolio von 50 Glücksspieleinrichtungen in den USA und Kanada verwaltet, verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 30,6 Milliarden Euro.

Aktuelle Entwicklung

Der Aktienkurs notiert aktuell bei 30,38 USD und verzeichnete am 15. Februar einen leichten Rückgang von 0,18 Prozent. Im Monatsvergleich konnte das Papier jedoch ein Plus von 2,34 Prozent verbuchen. Die letzte Quartalsdividende wurde am 17. Dezember 2024 in Höhe von 0,43 USD ausgezahlt.

