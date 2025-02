Berlin - Ein großer Teil der Deutschen wählt sein Urlaubsziel dieses Jahr vor allem nach dem Preisniveau aus. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag der Postbank hervor, über die die "Welt am Sonntag" berichtet.Demnach planen 42 Prozent, an Orte zu reisen, an denen die Preise niedriger sind als hierzulande, nur für 35,6 Prozent ist dieser Faktor irrelevant. Vor allem für Familien mit Kindern (60,7 Prozent) ist das Kostenlevel der Studie zufolge entscheidend. Gefragt wurde auch, wie die Urlauber an ihrem Reiseziel bezahlen. Dabei zeigte sich erneut die große Vorliebe der Deutschen für Bargeld: Knapp die Hälfte, 48,1 Prozent, nutzt es auch unterwegs. Das ist sogar noch ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, 2024 waren es noch 46 Prozent.Allerdings machen die Deutschen gleichzeitig immer häufiger auch von der Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens Gebrauch, bei welcher eine Karte oder das Handy an das Zahlterminal gehalten wird. Mehr als jeder Dritte, 34,1 Prozent, gibt dies an. Im Vorjahr nannten nur 17 Prozent diese Methode. Für 24,5 Prozent ist das kontaktlose Bezahlen inzwischen sogar die bevorzugte Variante im Urlaub.