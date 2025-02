Gaza - Im Gazastreifen sind am Samstag drei weitere der am 7. Oktober 2023 entführten Geiseln aus den Händen der Hamas freigelassen worden.Wie bei den Freilassungen in den Vorwochen wurden die drei Männer von vermummten und bewaffneten Kämpfern der Terrororganisation zunächst auf einer Bühne vorgeführt und anschließend an das Internationale Rote Kreuz übergeben. Im Gegenzug will Israel 369 palästinensische Gefangene freilassen. Insgesamt wurden im Rahmen des jüngsten Geiseldeals mittlerweile 21 Geiseln freigelassen, Israel entließ im Gegenzug Hunderte palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen.Das Waffenruheabkommen zwischen der israelischen Regierung und der Hamas sieht in einer ersten sechswöchigen Phase die Freilassung von insgesamt 33 Geiseln vor. Mindestens acht von ihnen sind israelischen Angaben zufolge tot, bei ihnen geht es nur noch um die Überführung der sterblichen Überreste. Im Gegenzug sollen insgesamt fast 2.000 Palästinenser aus israelischer Haft freikommen.Zuletzt stand der Geiseldeal allerdings auf wackeligen Füßen. Die Hamas hatte unter der Woche zunächst angekündigt, die Freilassungen wegen angeblicher Verstöße Israels gegen das ausgehandelte Abkommen auszusetzen. Später hatte sie aber einen Rückzieher gemacht.