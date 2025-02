München - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt auf eine gemeinsame europäische Armee. "Wir müssen die Streitkräfte Europas so aufbauen, dass die Zukunft Europas nur von Europäern abhängt und die Entscheidungen über Europa in Europa getroffen werden", sagte er am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz."Deshalb sprechen wir mit den europäischen Staats- und Regierungschefs und mit den Vereinigten Staaten über Militärkontingente, die den Frieden sichern können, und zwar nicht nur in der Ukraine, sondern in ganz Europa." Und deshalb entwickele man eine gemeinsame Waffenproduktion.Bei einer gemeinsamen europäischen Armee gehe es aber nicht nur um Geld, so Selenskyj. "Menschen und Waffen sind nicht umsonst zu haben, aber auch hier geht es nicht nur um das Budget." Es gehe stattdessen darum, dass die Menschen erkennen, "dass sie ihr eigenes Zuhause verteidigen müssen". Ohne die ukrainische Armee würden die europäischen Armeen nicht ausreichen, um Russland im Zweifelsfall aufzuhalten. "Das ist die Realität", so der ukrainische Präsident.