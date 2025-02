Berlin (ots) -Zum Tod von Gerhart Baum sagt Journalistin und Moderatorin Sandra Maischberger:"Mit großer Bestürzung haben wir heute vom Tod Gerhart Baums erfahren. Deutschland verliert eine seiner relevantesten Stimmen, einen unermüdlichen Kämpfer für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.Mit Gerhart Baum geht uns auch ein wichtiger Zeitzeuge verloren. Seine Erfahrungen mit der Nazidiktatur wurden zum Leitfaden seiner politischen Arbeit. Er war Gedächtnis und Gewissen Deutschlands gleichermaßen.Und voller Tatendrang - bei unserem letzten Telefonat am Donnerstag sprach er über seine Pläne - vor allem über eine Streitschrift, die er noch vollenden wollte.Sein Tod hinterlässt eine große Lücke und macht mich persönlich sehr traurig."Gerhard Baum war vielfach Interviewpartner von Sandra Maischberger, zuletzt bei "maischberger" - einer Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5971684