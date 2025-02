Ethereum vor möglicher 75%-Rallye: Analyst erkennt bullisches Chartmuster

Nach Wochen der niedrigen Volatilität zeigt Ethereum ein historisches Chartmuster, das Anleger aufhorchen lässt. Der renommierte Analyst Mister Crypto identifiziert dabei einen fallenden Keil, der Potenzial für eine massive Kurssteigerung aufweist.

Historisches Chartmuster deutet auf Trendwende hin

Das aktuelle Chartbild von Ethereum zeigt einen fallenden Keil - eine Formation, die als klassisches Trendwendemuster gilt. Ein ähnliches Muster führte bereits im Jahr 2020 zu einer spektakulären Rallye, die in einem Allzeithoch von 4.891,70 Dollar gipfelte.

Die aktuellen Kursbewegungen könnten der Startschuss für eine vergleichbare Entwicklung sein. Vom derzeitigen Kursniveau bis zum potenziellen Zielbereich zwischen dem Allzeithoch und 5.000 Dollar liegt eine Gewinnchance von 75 Prozent.

Solaxy sammelt im Presale über 20 Millionen Dollar

Während Ethereum vor seinem möglichen Ausbruch steht, verzeichnet die innovative Layer-2-Lösung Solaxy bereits beeindruckende Erfolge im Vorverkauf. Das Projekt, das eine effektive Lösung für Solanas Netzwerkprobleme verspricht, konnte bereits 20 Millionen Dollar einsammeln.

Das neue $SOLX-Token wird zu gestaffelten Preisen verkauft, wobei frühe Investoren von regelmäßigen Preiserhöhungen profitieren können. Führende Analysten sehen für das Projekt sogar eine potenzielle Milliarden-Dollar-Bewertung voraus.

Direkt zur Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due-Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.