Die US-amerikanische Erdgas-Gesellschaft Oneok hat zum 3. Februar 2025 ihre Quartalsdividende auf 1,03 USD erhöht, was eine Steigerung gegenüber der vorherigen Ausschüttung von 0,99 USD darstellt. Mit einer Marktkapitalisierung von 58,4 Milliarden Euro zählt das Unternehmen zu den bedeutenden Akteuren im US-Energiesektor. Die Aktie verzeichnete am 15. Februar einen Kurs von 93,63 Euro, was einer monatlichen Wertsteigerung von 1,36 Prozent entspricht.

Anstehende Ereignisse

In der kommenden Woche stehen wichtige Termine an: Am 24. Februar 2025 wird Oneok die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen, gefolgt von der detaillierten Ergebnispräsentation am 25. Februar.

