Die Elevance Health (ehemals Anthem) verzeichnete am 15. Februar eine positive Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs stieg um 0,73 Prozent auf 373,85 EUR, was einer Verbesserung von 2,70 EUR gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 86,1 Milliarden EUR bleibt der Gesundheitsdienstleister einer der bedeutenden Akteure im Sektor. Die aktuellen Fundamentaldaten zeigen ein KGV von 11,49 für das laufende Jahr 2025.

Dividendenausblick 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 plant Elevance Health eine Dividendenzahlung von 6,52 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,67 Prozent entspricht. Die monatliche Entwicklung zeigt allerdings einen leichten Rückgang von 2,49 Prozent, während die Aktie aktuell 7,36 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief notiert.

Anzeige

Anthem-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Anthem-Analyse vom 16. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Anthem-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Anthem-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Anthem: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...