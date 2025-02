Die Technologie-Investmentgruppe Prosus NV verzeichnete am 14. Februar 2025 einen bemerkenswerten Handelstag mit einem Kursanstieg von 6,74 Prozent. Der positive Trend setzte sich am Folgetag fort, als die Aktie bei 43,46 Euro notierte und damit einen weiteren Zuwachs von 0,23 Prozent verzeichnete. Die Monatsbilanz zeigt eine starke Performance mit einem Plus von 17,86 Prozent, was die robuste Marktposition des Unternehmens unterstreicht.

Fundamentaldaten im Überblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 102,2 Milliarden Euro gehört Prosus zu den Schwergewichten im E-Stoxx 50. Das für 2025 prognostizierte KGV liegt bei 15,14, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis 103,44 beträgt. Diese Kennzahlen spiegeln die aktuelle Bewertung des Unternehmens wider.

