© Foto: Stefan Puchner/dpa

Auch an der Börse liegen die besten Chancen oft näher als gedacht und abseits des Mainstreams! Im wO-Heimspiel stellt die Redaktion regelmäßig spannende Anlagechancen aus der Welt der Nebenwerte vor.In der Augenmedizin ist der Carl Zeiss Meditec der Weltmarktführer. Die Aktie des MDAX-notierten Medizintechnik-Spezialisten hat dagegen ein schwieriges Jahr hinter sich, in der sich der Kurs halbierte. Immerhin konnte sich die Aktie seit Dezember wieder erholen und hat seit Jahresanfang schon 17 Prozent hinzugewinnen. Das lässt einige Analysten schon die Trendwende ausrufen. Goldman Sachs hat das Papier in dieser Woche von Verkaufen auf Neutral hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 60 Euro …