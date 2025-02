Jerusalem (ots) -Die Verluste an Menschen, Gütern, Perspektiven summieren sich seit dem abscheulichen Überfall der Hamas auf Israel zu einer Katastrophe. Befeuert von vielen Seiten, verantwortet von den palästinensischen Terroristen.Selbst wenn dieser Krieg endlich zu Ende wäre, würde diese Katastrophe durch die totale Vergiftung der nachbarschaftlichen Beziehungen im Nahen Osten noch lange böse nachwirken.Zwar sah es im Herbst so aus, als sei die Strategie von Regierungschef Benjamin Netanjahu aufgegangen, auch Iran, Syrien und im Libanon die Hisbollah hart zu attackieren, um sie mitsamt der von ihnen unterstützten Hamas zu schlagen. Aber seither kommt der Frieden an keiner Front vom Fleck.Einmal mehr offenbart sich Netanjahus Unvermögen, militärische Stärke in bleibende politische Vorteile umzumünzen. Bezeichnend, dass er den wirren Trump-Ideen zur Zukunft Gazas keine einzige tragfähige entgegensetzt. Zum Schaden Israels.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5972061