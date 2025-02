BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz weist Zweifel an der Stabilität des Rentensystems zurück. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn genügend Leute arbeiten, auch in Zukunft stabile Renten haben werden", sagte der SPD-Politiker in der Viererrunde bei RTL und ntv. Experten, die dies bezweifelten, hätten sich schon in der Vergangenheit mit der Vorhersage viel höherer Beiträge geirrt. Eine Erhöhung des Rentenalters von 67 auf 70 Jahre schloss Scholz aus. "Mit dem Alter von 67 ist das Ende der Fahnenstange erreicht", sagte er. Die Kanzlerkandidaten von Grünen, Union und AfD forderten hingegen teils tiefgreifende Reformen. AfD-Kandidatin Alice Weidel plädierte zudem für die Abschaffung der Rentenbesteuerung./vsr/DP/zb