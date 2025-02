BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz ist für ein Smartphone-Verbot in Schulen zumindest für jüngere Kinder. Das sei in Schleswig-Holstein schon erprobt, "scheint mir eine vernünftige Antwort zumindest für die Grundschule zu sein", sagte Merz in der Viererrunde der Kanzlerkandidaten bei den Sendern RTL und ntv. Auch die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sprach sich für ein solches Verbot aus. Die Kanzlerkandidaten von SPD und Grünen, Olaf Scholz und Robert Habeck, lehnten es ab. Die Frage lautete: "Smartphone-Verbot in Schulen, ja oder nein?"/vsr/DP/zb