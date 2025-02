Im Zuge der Münchner Sicherheitskonferenz, die am Freitag begann und am Sonntag zu Ende ging, haben die Aktien der Rüstungswerte um Rheinmetall, Hensoldt und Renk massive Zugewinne verzeichnen können. Bei Rheinmetall hoben Analysten ihre Kursziele reihenweise an. Dabei gab es auch ein neues Rekordkursziel.Die Aktie von Rheinmetall kletterte am Freitag zeitweise bis auf 832,40 Euro und markiert damit ein neues Rekordhoch. Aus dem Handel auf der Plattform Tradegate ging das Papier letztendlich mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...