The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.02.2025ISIN NameDE000HLB3YF8 LB.HESS.THR.CARRARA02J/19XS2289410180 VW FIN.SERV 21/25 MTNXS1192775580 LLOYDS BANK 15/25 FLR MTNXS2118273866 SIEMENS FIN 20/25 MTNXS2322419776 MPT OPER.PAR. 21/26USP6040KAB37 KALLPA GENERA. 16/26REGSDE000HLB46J9 LB.HESS.THR.CARRARA02ZH/2XS2121187962 YUZHOU GROUP HLDGS 20/25XS2116222022 SINOS.SERV. 20/25DE000DJ9AGB1 DZ BANK IS.A2499EU000A3JZSW0 ESM 24-20.02.25