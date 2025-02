WIESBADEN (ots) -Das Statistische Bundesamt (Destatis) erweitert sein Angebot an Konjunkturindikatoren: Ab sofort steht der Produktionsindex für die Gesamtwirtschaft in der Datenbank GENESIS-Online bereit. Dieser neue Indikator kombiniert bestehende Konjunkturindizes, die den größten Teil der gewerblichen Wirtschaft abdecken: die Produktionsindizes für das Produzierende Gewerbe, den Dienstleistungssektor sowie den preisbereinigten Umsatzindex für den Handel. Aufgrund des breiten Erfassungsbereichs liefert der Index ein umfassendes Bild davon, wie sich die ökonomische Aktivität in Deutschland monatlich entwickelt.Der Produktionsindex für die Gesamtwirtschaft ist etwa 65 Tage nach Ende des jeweiligen Berichtsmonats verfügbar. Das Angebot umfasst unbereinigte sowie kalender- und saisonbereinigte Ergebnisse ab Januar 2015. Im aktuellen Berichtsmonat November 2024 ist der Produktionsindex für die Gesamtwirtschaft gegenüber Oktober 2024 kalender- und saisonbereinigt um 0,7 % gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2023 lag der kalenderbereinigte Produktionsindex für die Gesamtwirtschaft um 0,6 % niedriger.Weitere Informationen:Detaillierte Informationen zum Produktionsindex für die Gesamtwirtschaft bietet der Aufsatz "Der neue Produktionsindex für die Gesamtwirtschaft" in der Ausgabe 1/2025 des Wissenschaftsmagazins WISTA des Statistischen Bundesamtes. Darin wird auch der Zusammenhang zwischen dem Produktionsindex für die Gesamtwirtschaft und dem Bruttoinlandsprodukt in Deutschland skizziert.Die aktuellen Ergebnisse und lange Zeitreihen zum Produktionsindex für die Gesamtwirtschaft sind über die Tabelle Produktionsindex für die Gesamtwirtschaft (48311-0001) in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Konjunkturindizes,0611 75 2806www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5972153