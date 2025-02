DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Deepseek-Fantasie beflügelt Tencent

DOW JONES--Zu Wochenbeginn hat sich an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz erkennen lassen. Die Vorgaben der Wall Street waren uneinheitlich. Zur Zurückhaltung dürfte auch beitragen, dass die US-Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen sind. In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 0,1 Prozent im Plus bei 39.174 Punkten. Das japanische Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal 2024 real zwar stärker gestiegen als von Volkswirten im Konsens prognostiziert, doch hat der private Konsum nur geringfügig zugelegt. Zudem liegt der BIP-Deflator mit 2,8 Prozent deutlicher über dem Ziel der Notenbank als zuvor, was tendenziell für weitere Zinserhöhungen spricht. Der Yen zog dazu passend an.

Unter den Einzelwerten verteuerten sich Bridgestone um 5,9 Prozent, nachdem der Reifenhersteller zwar durchwachsene Geschäftszahlen vorgelegt, aber den Rückkauf von bis zu 11 Prozent seiner ausstehenden Aktien angekündigt hatte. Die Erwartung steigender Zinsen stützte Finanzwerte wie Dai-ichi Life Holdings (+7,9%) und Mitsubishi UFJ Financial Group (+2%).

In Seoul ging es um 0,7 Prozent nach oben, damit verzeichnete der südkoreanische Aktienmarkt das fünfte Tagesplus in Folge. Die Aktien des Rüstungskonzerns Hanwha Aerospace gewannen 8,3 Prozent, nachdem das Unternehmen auf einer Ausstellung in Abu Dhabi erstmals sein Langstrecken-Boden-Luft-Raketensystem vorgestellt hatte. Lotte Chemical rückten um 7,5 Prozent vor; das Unternehmen hat einige Gebote für seine zum Verkauf stehenden pakistanische Tochter erhalten.

An der Börse in Hongkong gab der Hang-Seng-Index anfangs deutlichere Gewinne ab und lag im Späthandel 0,2 Prozent im Plus. Tencent verbesserten sich um 4,5 Prozent. Das Unternehmen hatte angekündigt, den Deepseek-Chatbot in Wechat zu integrieren. In Schanghai schloss der Composite-Index 0,3 Prozent höher. Laut Meldungen staatlicher Medien hat der chinesische Staatschef Xi Jinping am Montag Chefs privater chinesischer Unternehmen getroffen, darunter Wang Chuanfu (BYD) , Robin Zeng (CATL), Lei Jun (Xiaomi), Ren Zhengfei (Huawei) und Alibaba-Mitbegründer Jack Ma. Dies dürfte ein Signal dafür sein, dass Peking den privaten Sektor benötigt, um Wirtschaftswachstum und technologische Eigenständigkeit zu erreichen. Der Inhalt von Xis Rede wurde nicht sofort bekannt.

In Taiwan stiegen die Aktien des Chipriesen TSMC um 2,4 Prozent. Berichten informierter Kreise zufolge sind TSMC und Broadcom an unterschiedlichen Geschäftsbereichen von Intel interessiert. Der australische Aktienmarkt beendete den Handel 0,2 Prozent niedriger. Die dortigen Anleger hielten sich in Erwartung des Zinsentscheids der Reserve Bank of Australia zurück, der am Dienstag bekanntgegeben werden soll.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.537,10 -0,2% +4,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.174,25 +0,1% -1,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.609,62 +0,7% +8,8% 07:00 Schanghai-Comp. 3.355,84 +0,3% +0,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.664,17 +0,2% +12,6% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.895,66 +0,5% +2,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.582,97 -0,5% -3,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0494 +0,0% 1,0489 1,0470 +1,3% EUR/JPY 159,13 -0,4% 159,73 159,71 -2,3% EUR/GBP 0,8331 -0,0% 0,8332 0,8330 +0,7% GBP/USD 1,2596 +0,1% 1,2588 1,2570 +0,7% USD/JPY 151,62 -0,4% 152,29 152,55 -3,6% USD/KRW 1.441,55 +0,0% 1.441,43 1.442,25 -2,3% USD/CNY 7,1611 +0,0% 7,1610 7,1583 -0,7% USD/CNH 7,2479 -0,1% 7,2587 7,2724 +2,0% USD/HKD 7,7800 -0,0% 7,7838 7,7841 +0,2% AUD/USD 0,6370 +0,3% 0,6351 0,6329 +2,9% NZD/USD 0,5739 +0,3% 0,5722 0,5694 +2,5% Bitcoin BTC/USD 96.385,85 -0,5% 96.918,15 96.986,00 +1,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,81 70,74 +0,1% +0,07 -0,6% Brent/ICE 74,88 74,74 +0,2% +0,14 +0,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.899,18 2.882,65 +0,6% +16,53 +10,5% Silber (Spot) 32,20 32,14 +0,2% +0,06 +11,5% Platin (Spot) 992,45 977,83 +1,5% +14,63 +9,4% Kupfer-Future 4,65 4,66 -0,3% -0,02 +15,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

February 17, 2025

