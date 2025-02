Starke KI-News treiben die Tencent-Aktie zum Wochenstart in die Höhe. Der chinesische Technologieriese hat mit Tests begonnen, um das KI-Modell von DeepSeek in seine Messaging-App Weixin zu integrieren. Die Aktie klettert auf ein neues Dreijahreshoch. In diesen Tests ermöglicht Tencent es einigen Nutzern, die Suchleiste in der Weixin-App zu verwenden und über eine neue Funktion namens "KI-Suche" auf DeepSeeks KI-Modell zuzugreifen. Dies soll den Nutzern helfen, schnellere und präzisere Suchergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...