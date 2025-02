EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Personalie

Personelle Erweiterung im Vorstand der Baader Bank



17.02.2025

Personelle Erweiterung im Vorstand der Baader Bank Die Baader Bank erweitert ihren Vorstand. In diesem Zuge wurde Herr Martin Zoller vom Aufsichtsrat der Baader Bank zum neuen Risikovorstand (CRO) bestellt. Der Vorstand der Baader Bank besteht somit ab dem 1. März 2025 aus drei Mitgliedern. Herr Zoller verantwortet in seiner Rolle das CRO-Ressort, in dem alle dem Bereich Risk Management & Regulatory Reporting zugehörigen Teams angesiedelt sind. Herr Zoller verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Banking und Wertpapiergeschäft - davon mehrheitlich im Risikomanagement von Finanzunternehmen, wie der Deutschen Börse, Clearstream und HSBC und war zuletzt bei der FNZ Group sowie der Deutschen WertpapierService Bank AG als Risikovorstand tätig. "Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Zoller als neues Vorstandsmitglied für die Baader Bank gewinnen konnten und mit ihm als gemeinsames Ziel den Wachstumskurs der Baader Bank weiter vorantreiben", betont Nico Baader, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. Die Bestellung von Herrn Zoller wird dazu beitragen, die Expertise der Baader Bank weiter zu verstärken und das weitere Wachstum auch risikoseitig optimal zu unterstützen. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland https://www.baaderbank.de Weitere Termine: 27.02.2025 Pressemitteilung zum vorläufigen Jahresergebnis 2024 08.03.2025 Börsentag Wien Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



