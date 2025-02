So startet der DAX in die neue Woche. Kann der deutsche Leitindex seine Rallye fortsetzen? Und was treibt ihn jetzt an? Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Meta und von Formycon. Der DAX hat sich nach seiner Atempause von der jüngsten Rekordjagd am Montag robust präsentiert. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,28 Prozent auf 22.576,09 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank hingegen zum Auftakt um 0,04 ...

