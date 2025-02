Berlin (ots) -Dr. Martin J. Krämer, Security Awareness Advocate bei KnowBe4Forscher von Cisco Talos warnen vor einer neuen Phishing- (https://www.knowbe4.com/resource-center/phishing)Kampagne, die auf Nutzer in Deutschland und Polen abzielt, um verschiedene Arten von Malware zu verbreiten, darunter eine neue Backdoor namens "TorNet". Die Phishing-Mails geben vor, gefälschte Überweisungsbestätigungen von Finanzinstituten oder gefälschte Auftragsbestätigungen von Produktions- und Logistikunternehmen zu sein."Die Phishing-E-Mails sind hauptsächlich in polnischer und deutscher Sprache verfasst, was darauf hindeutet, dass die Täter vor allem auf Nutzer in diesen Ländern abzielen", schreiben die Forscher. "Wir haben auch einige Beispiele für Phishing-E-Mails aus derselben Kampagne gefunden, die in englischer Sprache verfasst sind. Aufgrund des Themas der Phishing-E-Mails und der Dateinamen der E-Mail-Anhänge gehen wir mit mittlerer Sicherheit davon aus, dass der Täter finanziell motiviert ist. Die Phishing-E-Mail enthält Anhänge mit der Dateierweiterung ".tgz", was darauf hindeutet, dass der Täter GZIP verwendet hat, um das TAR-Archiv der bösartigen Anhangsdatei zu komprimieren, um den eigentlichen bösartigen Inhalt des Anhangs zu verbergen und die Erkennung der E-Mail zu umgehen".Die neue Malware-Variante mit dem Namen "TorNet" wird durch den PureCrypter-Loader installiert, nachdem ein Benutzer den Anhang geöffnet hat.Eine zeitgemäße Schulung des Sicherheitsbewusstseins (https://www.knowbe4.com/security-awareness-training) und ein sinnvolles Human Risk Management können Ihre Organisation gegen Phishing und andere Social-Engineering-Angriffe absichern (https://www.knowbe4.com/what-is-social-engineering). Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://ots.de/FmjYmCPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5972247