EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

technotrans gewinnt weiteren Großauftrag für die Batteriekühlung von Elektrobussen



17.02.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





technotrans gewinnt weiteren Großauftrag für die Batteriekühlung von Elektrobussen Folgeauftrag mit Volumen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

Namhafter E-Bus-Hersteller sichert Gesamtbedarf für 2025 ab

Ausbau der Marktposition in der Elektromobilität Sassenberg, 17. Februar 2025 - technotrans hat erneut einen Folgeauftrag eines führenden europäischen Elektrobus-Herstellers erhalten. Das Unternehmen liefert Batterie-Thermomanagement-Systeme (BTMS) für mehrere E-Bus-Serien in einem noch größeren Umfang als zuvor. Das Auftragsvolumen bewegt sich diesmal im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Damit sichert sich der E-Bus-Hersteller frühzeitig seinen Gesamtbedarf für 2025 ab. "Der erneute Großauftrag stärkt unsere Marktstellung und belegt das Vertrauen in unsere Technologie und Leistungsfähigkeit", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. "Mit dieser Zusage stellt der Kunde frühzeitig seinen Bedarf sicher - ein klares Zeichen für die strategische Relevanz unserer Lösungen und unsere führende Technologiekompetenz." Der neue Auftrag knüpft an eine bereits bestehende Kooperation an. Der Erstauftrag im Mai des vergangenen Jahres zählte für technotrans zu einem der größten im Geschäft für Straßenfahrzeuge. Mit einer erneuten Order des namhaften E-Busherstellers im Spätsommer 2024 festigte technotrans seine Position als zuverlässiger Partner in der Elektromobilität. Die Zusammenarbeit wird jetzt weiter ausgebaut. Im Rahmen des bis dato größten Auftrags des E-Bus-Herstellers liefert technotrans weiterhin an drei Fertigungsstandorte für elektrifizierte Busse in Frankreich und Tschechien. Die energieeffizienten Kühlsysteme sorgen für die zuverlässige Temperierung der Batterien und damit für den sicheren Betrieb der Elektrobusse. Mit dem erneuten Großauftrag baut technotrans seine Marktposition in der Elektromobilität weiter aus und leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität der Zukunft. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 262,1 Mio. €.



Hinweis Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de

Frank Dernesch

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

https://www.technotrans.de





17.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com