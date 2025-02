Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Delivery Hero SE vom 17.02.2025:Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) veröffentlicht ein Angebot zum Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen, mit dem sie nun Inhaber von Wandelschuldverschreibungen einlädt, sämtliche ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 (ISIN DE000A3H2WP2/ WKN A3H2WP) (die "Schuldverschreibungen 2025"), sämtliche ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2026 (ISIN DE000A3MP429/ WKN A3MP42) (die "Schuldverschreibungen 2026") und, bis zu einem Nennbetrag von EUR 350 Millionen, ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2027 (ISIN DE000A254Y92/ WKN A254Y9) (die "Schuldverschreibungen 2027" und gemeinsam mit den Schuldverschreibungen 2025 und den Schuldverschreibungen 2026, die "Wandelschuldverschreibungen") zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten. Delivery Hero beabsichtigt Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von ungefähr EUR 1.000 Millionen zurückzukaufen (der "Zielbetrag"). ...

