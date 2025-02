Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche hielten die Ideen und Vorschläge des US-Präsidenten die Marktteilnehmer in Atem, diesmal nicht nur zur Zollpolitik, sondern auch zum Ukraine-Krieg, so die Analysten der Helaba.Sowohl an den Rentenmärkten als auch bei Aktieninvestoren sei es in der zweiten Wochenhälfte zu Kursgewinnen gekommen und auch der Euro habe sich erholen können. Belastungen wegen der hartnäckig hohen und unerwartet dynamischen Teuerung in den USA seien daher nur von vorübergehender Natur gewesen und die Zinssenkungserwartungen bezüglich der FED hätten sich per Saldo kaum verschoben. ...

