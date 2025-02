Unterföhring (ots) -Unterföhring, 17. Februar 2025. Kein Spaß. Sebastian Pufpaff stattet Bundeskanzler Olaf Scholz in der Wahlwoche einen Besuch ab. Wird es das ehrlichste Interview des Kanzlers? Wird es das gnadenloseste Gespräch vor der Wahl? ProSieben zeigt am Dienstag, um 20:15 Uhr, "TV total" im Kanzleramt."TV total"-Gastgeber Sebastian Pufpaff: "Wir haben es geschafft, wir haben Lord Valium von Schnarchistan endlich wachgerüttelt. Und was dann passiert ist, seht ihr bei uns in der Sendung."Im Anschluss, um 21:25 Uhr, feiert die exklusive ProSieben-Doku "Olaf Scholz. Showdown im Kanzleramt" mit Katrin Bauerfeind Premiere:Olaf Scholz so nah wie nie zuvor - und in entscheidenden Augenblicken seiner Amtszeit. Die Doku begleitet den Bundeskanzler seit November 2024, unter anderem am letzten Tag seiner Regierung, bei der Vertrauensfrage im Bundestag und im Wahlkampf. Exklusive Momentaufnahmen. Exklusive Einblicke. Moderatorin Katrin Bauerfeind spricht nicht nur mit dem "Kanzler Scholz", sondern auch mehrmals mit dem "Mensch Olaf Scholz"."TV total" wird produziert von Brainpool."Olaf Scholz. Showdown im Kanzleramt" wird produziert von VierEins TV GmbH."TV total" dienstags, ab 18. Februar, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn."Olaf Scholz. Showdown im Kanzleramt" am Dienstag, 18. Februar, um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Pressekontakt:Nathalie GalinaUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5972373