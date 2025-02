Original-Research: Cherry SE - von Montega AG



17.02.2025 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Cherry SE



Unternehmen: Cherry SE

ISIN: DE000A3CRRN9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: n.a.

seit: 17.02.2025

Kursziel: n.a.

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Erneute Verfehlung der bereits gesenkten Prognose - Rating ausgesetzt

Cherry hat vergangene Woche enttäuschende vorläufige Zahlen kommuniziert und die Guidance deutlich verfehlt. Im Blickpunkt der Investoren dürfte in den kommenden Wochen eine notwendige Einigung mit der UniCredit über eine weitere Verlängerung der Covenant-Aussetzung oder eine Refinanzierung stehen.



DH&S-Segment als Lichtblick in einem ansonsten schwachen Zahlenwerk: Cherry erzielte im GJ 2024 einen Umsatz i.H.v. 110,0 Mio. EUR (MONe: 116,0 Mio. EUR; 2023: 126,5 Mio. EUR; -13,0% yoy), was für das Schlussquartal einen Umsatzrückgang um rund 30% yoy bedeutet und unter der FY-Prognose von 120 Mio. EUR liegt. Grund hierfür war u.a. die angekündigte Neuaufstellung des Partnerprogramms im GOP-Segment mit der Reduktion von margenschwachen Verkäufen an einzelne Distributoren sowie die weiterhin schwache Konsumneigung im wichtigsten Markt Deutschland. Positiv zeigte sich hingegen wie in den Vorquartalen das DH&S-Segment mit einer anhaltend starken Entwicklung, die im Jahresvergleich zu über 30% Erlöswachstum führte und auch für das laufende Jahr weiteres Wachstum verspricht. Aufgrund der Verfehlung der Top Line-Guidance lag folgerichtig auch die operative Marge mit -2% signifikant unterhalb der Prognose von 3%.



Stärkung der Liquiditätsposition weiter als oberste Priorität: Wir hatten zuletzt die schwache Barmittelposition geflaggt, die zum Ende des dritten Quartals bei 8,4 Mio. EUR lag und in Verbindung mit der Kreditlinie der UniCredit über rund 25 Mio. EUR nicht mehr viel Spielraum nach unten ließ. Im saisonal starken Schlussquartal 2024 (Black Friday & Weihnachtsgeschäft) dürfte Cherry u.E. durch einen weiteren Abbau des Working Capitals für etwas Entlastung gesorgt haben, wenngleich diese aufgrund der Umsatzverfehlung geringer ausfallen sollte als geplant. Wir gehen davon aus, dass sich das Unternehmen aktuell bereits in Gesprächen mit der UniCredit über eine Verlängerung der Covenant-Pause über den 31. März 2025 hinaus befindet, die für ein Fortbestehen der Kreditvereinbarung nötig ist, da die Covenants (Net Debt/adj. EBITDA <2,25) aktuell deutlich verfehlt werden.

Der Ausgang der Verhandlungen ist aus unserer Sicht aufgrund der schwachen operativen Entwicklung in Kombination mit der zuletzt geringen Prognosefähigkeit jedoch ungewiss. Neben einer angestrebten Verlängerung der Covenant-Pause über März hinaus dürfte Cherry in den kommenden Monaten Möglichkeiten suchen, um die Cashposition nach der teilweisen Entlastung in Q4 weiter auszubauen und somit die Kapitalstruktur zu verbessern. Dabei dürfte insbesondere eine weitere Reduktion des Working Capitals infrage kommen, indem Zahlungsziele sowohl auf Lieferanten- als auch auf Kundenseite angepasst werden.



Fazit: Cherry leidet operativ weiter unter dem sehr schwachen Konsum im Hauptmarkt Deutschland, der zuletzt keine Anzeichen einer Besserung aufzeigte. Der geringe Cashbestand in Verbindung mit der möglichen Wiederaufnahme der Covenant-Prüfung kommenden Monat setzt das Unternehmen weiter unter Druck, kurzfristig Ergebnisse zu liefern. Aufgrund der weiterhin fehlenden Verlängerung der Covenant-Aussetzung mit dem Kreditgeber UniCredit setzen wir das Rating bis zu einer Einigung aus.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31787.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2087201 17.02.2025 CET/CEST



°