FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 240 (245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 4220 (4150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 410 (330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5640 (5490) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 575 (580) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PRICE TARGET TO 7760 (7690) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3200 (3400) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 577 (536) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES MONY GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 275 PENCE - KEPLER CHEUVREUX STARTS JD SPORTS FASHION WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 92.7 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 2000(1750) P - 'UNDERWEIGHT' - ODDO BHF STARTS BIG YELLOW GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1120 PENCE - ODDO BHF STARTS SAFESTORE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 670 PENCE - PEEL HUNT RAISES FERREXPO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 120 (61) PENCE - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 265 (275) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob