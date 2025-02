Essen (ots) -Die KÖTTER Unternehmensgruppe hat sich im vergangenen Geschäftsjahr am Markt behauptet und damit nachhaltig gegen die tiefgreifende strukturelle Wirtschaftskrise in Deutschland gestemmt. Der Umsatz stieg um 15,2% auf 722 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl erhöhte sich auf 16.000 Beschäftigte (+ 8,1%). Diese Entwicklung gab die Dienstleistungsgruppe, die zu den Top 10 der Facility-Service-Anbieter in Deutschland zählt und mit der Sparte Security zudem größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche ist, heute bekannt."Ich bin stolz darauf, dass unsere Gruppe in schwierigstem Fahrwasser Kurs gehalten hat und durch den Dreiklang aus riesigem Mannschaftsgeist, Branchen-Diversifizierung sowie ganzheitlichen Qualitätslösungen dieses für unsere stabile wirtschaftliche Entwicklung wichtige Umsatzwachstum erzielen konnte", sagte Verwaltungsrat Friedrich Kötter. "Hierfür bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich bin überzeugt, dass wir mit einer solch geschlossenen Leistung, die unseren Teamgedanken KÖTTER United widerspiegelt, sowie unseren immer stärker digitalisierten System- und Speziallösungen auch in Zukunft als Top-Player in den Märkten für Sicherheits-, Reinigungs- und Personaldienste überzeugen werden."Damit einhergehend warnte der Familienunternehmer erneut vor überzogenen Erwartungen. "Unsere im vergangenen Jahr mit organischem und anorganischem Wachstum erzielte Entwicklung ist kein Selbstläufer, im Gegenteil: Weil für 2025 das dritte Rezessionsjahr in Folge droht und parallel die De-Industrialisierung ungebremst voranschreitet, bleibt das Umfeld für Anbieter unternehmensnaher Dienstleistungen äußerst angespannt. Denn: Gibt es immer weniger Neuinvestitionen in Deutschland oder hält die Insolvenzwelle mit fortlaufend neuen Rekordwerten an, sind auch unsere Leistungen immer weniger gefragt."- KÖTTER Security: Die Sparte forcierte ihre Position als größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland. Treiber waren u. a. Neuaufträge bei Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) wie insbesondere die Personal- und Warenkontrollen am Flughafen Berlin Brandenburg (BER), die KÖTTER Aviation Security seit 1. Juli 2024 erbringt, sowie der weitere Ausbau der qualitätszentrierten Smart Security Solutions. Wichtige Bausteine stellten hier u. a. die Brandschutz- und ganzheitlichen Sicherheitslösungen von KÖTTER Sicherheitssysteme dar, mit denen allein bei Neuaufträgen rd. 60.000 gebäudetechnische Anlagen installiert, gewartet oder instandgesetzt wurden, bzw. das Know-how von KÖTTER Fire & Service im Bereich Betriebs- und Werkfeuerwehren. Zweite Säule bildete die Übernahme der WAKO Gruppe, die sich speziell in Norddeutschland einen Namen gemacht und das KÖTTER Team durch über 800 Beschäftigte verstärkt hat.- KÖTTER Cleaning: Durch innovative und hochqualitative Neuaufträge bzw. Auftragserweiterungen bei langjährigen Bestandskunden konnte sich KÖTTER Cleaning gemäß dem Motto "Werterhalt statt Wischen" weiter nachhaltig am Markt positionieren. Einhergehend damit stärkte die Sparte, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiert, ihre Ausrichtung als ganzheitlicher Qualitätsanbieter für Reinigungs- und Hygienekonzepte sowie Speziallösungen wie z. B. langlebige Bodenbeschichtung (KÖTTER Coating) und umweltfreundliches Unkrautmanagement. Beispielhaft für die erfolgreichen Lösungen, wie sie KÖTTER Cleaning für nahezu alle Branchen bereithält, ist das Hygiene und Safety Concept (HSC): Auf dessen Basis hat KÖTTER Cleaning bei Auftraggebern, die explizit in Reinigung und Hygiene investieren, allein 2024 auf rechnerisch insgesamt rd. 350 Millionen gereinigten Quadratmetern (= 35.000 Hektar) für Sauberkeit in einer neuen Dimension gesorgt - rechnerisch 100-mal die Fläche des New Yorker Central Parks.- KÖTTER Personal Service: KÖTTER Personal Service konnte die Marktposition in dem speziell für die Zeitarbeitsbranche äußerst schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld festigen. Damit zeigt die Transformation vom Handelsspezialisten zum ganzheitlichen Anbieter rund um Arbeitnehmerüberlassung, Dienst- bzw. Werkvertragslösungen und Outsourcing sowie Branchen-Experten für Industrie & Produktion, Chemie & Pharma, Office, Logistik und Handwerk signifikante Erfolge. Dies verdeutlicht das folgende Beispiel: Als Spezialist für Instore Logistik sorgte KÖTTER Personal Service für das schnelle und sichere Management von mehr als 20 Millionen Packstücken. Durch die zusätzliche Forcierung des eigenen Portfolios und Standortnetzes will KÖTTER Personal Service diesen Weg weiter konsequent fortsetzen.Die Gruppe wird ihr Geschäftsmodell der integrativen und zunehmend digitalisierten Facility Services weiter ausbauen. "Bei der Digitalisierung liegt unser Fokus auf zwei Kernbereichen: Zum einen wird die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Beschäftigten durch weitere digitale Lösungen schneller und einfacher", so Friedrich P. Kötter. "Gleichzeitig nutzen wir die Digitalisierung und KI für den Ausbau bestehender bzw. die Entwicklung neuer Leistungen. Genannt seien z. B. der zunehmend umfangreichere Einsatz von Reinigungsrobotern oder Hightech-Lösungen zur Überwachung der immer wichtiger werdenden Cybersicherheit von Unternehmen". Entscheidenden Rückenwind gibt hier insbesondere die Beteiligung am Luxemburger Cyber Security-Spezialisten G.I.P, mit der sich KÖTTER Security als einer der ersten Anbieter für in Eigenregie erbrachte 360-Grad-Unternehmenssicherheit in Europa positionierte. Last, but not least konnte KÖTTER Security durch die Zertifizierung gemäß DIN EN 17483 (Private Sicherheitsdienstleistungen - Schutz kritischer Infrastrukturen) jüngst die Kompetenzen für hochqualitativen KRITIS-Schutz weiter stärken. Dabei unterstrich die parallele Auditierung für die Komplett-Stufen 1-3 erneut die führende Rolle im Sicherheitssektor: Denn als einer von europaweit nur ganz wenigen Anbietern ist das Familienunternehmen damit gleichermaßen für den Teil 1 "Allgemeine Anforderungen" als auch für die sektorspezifischen Teile 2 "Flughafen- und Luftsicherheitsdienstleistungen" bzw. 3 "Sicherheitsdienstleistungen für Seeschifffahrt und Seehäfen" zertifiziert. Politischer Reformdruck:Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Schwäche Deutschlands mahnt der Familienunternehmer nach der Bundestagswahl eine strikte und umgehende Neuausrichtung in der Wirtschaftspolitik sowie höchstes Reformtempo an. Im Fokus steht dabei neben der Senkung der Steuer- und Abgabenlast sowie Investitionen in die analoge und digitale Infrastruktur vor allem die drastische Reduzierung der Bürokratie. "Die ungebremste Bürokratisierung hat nahezu alle Wirtschaftsbereiche erfasst und ist zu einem Hemmschuh und eine riesige Belastung für jedes Unternehmen geworden. Allein unsere Gruppe kosten die Folgen der überbordenden Bürokratisierung jährlich mindestens sieben Millionen Euro - Tendenz steigend. Geld, das wir sinnvoller in die Aus- und Weiterbildung unserer Beschäftigten oder neue digitale Angebote für die Kunden investieren könnten", stellte Friedrich P. Kötter heraus. "Dies zeigt die doppelte Handlungserfordernis: Das Regelungs-Dickicht muss gelichtet werden und eine Digitalisierungsoffensive bei der öffentlichen Hand erfolgen, um z. B. endlich für die konsequente Schaffung von digitalen Schnittstellen zu den Unternehmens-EDV-Systemen sowie Datenaustausch zwischen den Behörden zu sorgen."