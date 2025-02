Mainz (ots) -Die Beatsteaks werden 30! "Hand in Hand - 30 Jahre Beatsteaks" zeigt am Samstag, 22. Februar 2025, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung, wo die Band heute steht. Der Film von Ingo Schmoll ist voller authentischer Momente, nicht nur für Fans, und ab Ausstrahlung auch in der 3satMediathek zu sehen.Die Beatsteaks gehören neben Formationen wie Die Ärzte und Die Toten Hosen zu den kommerziell erfolgreichsten deutschen Punkrockbands. Nach der Bandgründung 1995 ließ der Erfolg erst einmal auf sich warten. Erst 2004 kam der ganz große Durchbruch mit dem Album "Smack Smash".Keine Biografie sollte es werden, das war Filmemacher Ingo Schmoll wichtig, als er die Dreharbeiten zu "Hand in Hand - 30 Jahre Beatsteaks" begann. Er wollte die Band in der Gegenwart abholen. Entstanden ist ein "Fazit bis hierhin", so Schmoll. Der Film begleitet die Beatsteaks bei Studioaufnahmen neuer Songs sowie zu diversen Liveshows und Festivals und befasst sich mit der Frage, was gute Kunst braucht und wie die Band ihr 30-jähriges Bestehen geschafft hat. In fünf Einzelporträts der Bandmitglieder und ihrer engsten Mitstreiter - darunter Produzent Moses Schneider - gibt der Film Einblicke in das Leben der Musiker außerhalb der Band und zeigt auch das ungebrochene Engagement der Band für soziale und politische Organisationen und Projekte.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/hand-in-hand-30-jahre-beatsteaks) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/hand-in-hand-30-jahre-beatsteaks) sowie den Film zur Vorabansicht im Vorführraum (https://pressetreff.3sat.de/?id=1183&return_url=%2Fmediathek%2Fvideo%2F3601%3FcHash%3Da5ae85aa5fda9ef5da946a22d13cf11d) (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5972445