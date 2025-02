Münster (ots) -Der dritte Jackpotgewinn des Jahres geht nach Skandinavien: Bei der Freitagsziehung (14. Februar) traf ein Spielteilnehmer aus Norwegen den ersten Rang bei Eurojackpot und erhält über 10 Millionen Euro. Er ist damit der 600. Millionär der Lotterie. Einen weiteren Millionengewinn und zusätzliche Hochgewinne gibt es in der zweiten und dritten Gewinnklasse.Die Eurojackpot-Gewinnzahlen 12, 14, 18, 45, 50 sowie die beiden Eurozahlen 2 und 10 bescheren einem Tipper aus Norwegen einen Jackpotgewinn. Dies ist binnen einer Woche der zweite Treffer in der ersten Gewinnklasse. Am Dienstag (11. Februar) war ein Hesse mit seinem Eurojackpot-Tipp erfolgreich. Da die europäische Lotterie nach jedem geknackten Jackpot zur nächsten Ziehung wieder mit mindestens zehn Millionen Euro im obersten Rang startet, kann sich der norwegische Spielteilnehmer ab sofort als zehnfacher Millionär bezeichnen, weil die korrekten Gewinnzahlen nur auf seiner Spielquittung standen.Die exakte Gewinnsumme beläuft sich auf 10.008.887,30 Euro. Dies ist damit der 600. Millionengewinn der Lotterie seit Start im Jahr 2012.Weiterer norwegischer MillionärDamit aber nicht genug. Auch im zweiten Gewinnrang gibt es einen weiteren norwegischen Millionär. Hier beträgt die Gewinnsumme 1.847.565 Euro.Hochgewinner im dritten RangDie Ziehung am 14. Februar brachte neben den beiden neuen Millionären noch weitere Hochgewinner hervor. Sechs Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, Dänemark (2 x), Schweden (2 x) und wiederum Norwegen erhalten dank ihrer Treffer in der dritten Gewinnklasse jeweils 173.656,70 Euro.Nächste ZiehungAuch zur nächsten Ziehung besteht wieder die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am kommenden Dienstag (18. Februar) erneut mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5972471