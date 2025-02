Linz (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche wurden in der Schweiz die Inflationszahlen veröffentlicht, welche etwas gemischt ausfielen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Gesamtrate im Jahresvergleich sei wie von den Analysten erwartet von 0,6% auf 0,4% zurückgegangen. Hingegen sei die Kernrate (exklusive Energie und Lebensmitteln) im Jahresvergleich überraschend von 0,7% auf 0,9% gestiegen. Dies bedeute, dass die volatileren Komponenten wie Energie und Lebensmittel stärker als erwartet zurückgegangen seien und dadurch der Anstieg bei den Kernpreisen ausgeglichen worden sei. Es bleibe erst einmal abzuwarten, ob sich diese Zahlen in den kommenden Monaten bestätigen würden und sich die Inflation in der Schweiz stabilisieren werde. Wenn im aktuell global unsicheren Umfeld auch noch ein möglicher Handelskrieg hinzukomme, dürfte der Schweizer Franken wieder profitieren können. Der Wechselkurs EUR/CHF notiere aktuell bei rund 0,9430. (17.02.2025/alc/a/a) ...

