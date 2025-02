Formycon hat eine äußerst negative Mitteilung zu seiner Kommerzialisierungspipeline veröffentlicht, was eine deutliche Marktreaktion ausgelöst hat. Das Unternehmen kündigte potenziell erhebliche Wertminderungen für FYB202 und FYB201 an, die durch höhere als erwartete Preisabschläge auf dem US-Biosimilarmarkt bedingt sind. Zudem ist die Vermarktung von FYB201 mit Unsicherheiten behaftet, während die Gespräche mit Sandoz laufen und eine vorübergehende Aussetzung der US-Verkäufe in Betracht gezogen wird. Gleichzeitig sieht sich FYB202 aufgrund des Preisdrucks mit einer signifikanten Wertminderung konfrontiert, was die Umsatzerwartungen belastet. Nach dem starken Kursrückgang hat das Unternehmen für heute eine Analystenkonferenz angesetzt. mwb research setzt das Rating und das Kursziel vorerst aus, bis diese Entwicklungen neu bewertet wurden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG