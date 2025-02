© Foto: DALL-E

Die Aktienmärkte der Schwellenländer haben zum Wochenauftakt den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. Das sind die Gründe.Ein Treffen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit führenden Unternehmern und der Aufstieg des KI-Modells DeepSeek treiben die Kurse an. Der MSCI-Index für Schwellenländeraktien kletterte am Montag auf den höchsten Stand seit November: Anleger setzen darauf, dass Peking eine unternehmensfreundlichere Haltung einnimmt. Zusätzlich sorgt ein schwächerer US-Dollar für positive Impulse. DeepSeek treibt Tech-Rallye an Der KI-Boom in China entwickelt sich zum Markttreiber. Das Unternehmen Tencent Holdings gab bekannt, dass es das KI-Modell von DeepSeek in seine …