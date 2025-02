München (ots) -Die Arbeit der Bergwacht in den bayerischen Alpen steht im Mittelpunkt der neuen Doku-Serie "In höchster Not - Bergretter im Einsatz". Das Streaming-Highlight des BR für die ARD Mediathek begleitet hautnah den Alltag von Bergretterinnen und Bergrettern der Bergwachten Ramsau und Grainau. In beeindruckenden Bildern werden echte, teils gefährliche Rettungseinsätze vor der atemberaubenden Kulisse der alpinen Gebirgswelt dokumentiert, stets aus der Perspektive der ehrenamtlichen Retterinnen und Retter. Die achtteilige Reihe wird ab Mittwoch, 9. April, in der ARD Mediathek zu sehen sein, das BR Fernsehen zeigt die ersten vier Folgen ab Montag, 14. April.Die Doku-Serie bietet einen fesselnden Einblick in die Welt der Bergrettung und zeigt die vielfältigen Herausforderungen, denen die Retterinnen und Retter gegenüberstehen, was sie leisten, erleben und empfinden. Denn trotz ihrer Schönheit bergen die bayerischen Alpen auch zahlreiche Gefahren, z. B. wenn die Tourenplanung nicht stimmt, das eigene Leistungsvermögen über- oder die Natur unterschätzt wird: Steile Abhänge, instabile Wetterbedingungen, Lawinen und unvorhersehbare Naturereignisse machen das Bergsteigen und Wandern von Fall zu Fall zu Unternehmungen mit einem nicht zu unterschätzenden Risiko.Wenn der Piepser geht, haben alle ein gemeinsames Ziel: die Rettung. Das sofortige Ineinandergreifen eingeübter Abläufe sowie absolutes Vertrauen innerhalb des Teams bilden die Basis und Kompetenz der alpinen Rettungskräfte. Die Serie zeigt ihren unermüdlichen Einsatz in teils herausfordernden Situationen am Berg - dank Bodycams und 360-Grad-Kameras hautnah und so authentisch wie möglich.Die Bandbreite der Einsätze reicht von der Versorgung erschöpfter Wanderer und der Suche nach Vermissten in abgelegenen Bergregionen bis zur Luftrettung mit Helikopter und der anspruchsvollen Rettung von Schwerverletzten oder gar der Bergung von tödlich Verunglückten. Die Doku-Serie gibt Aufschluss über die herausfordernde Arbeit der Bergwacht, bei der Teamarbeit, Einsatzbereitschaft und die enge Verbundenheit zur Natur im Mittelpunkt stehen. "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" reiht sich ein in die beliebten "Retter"-Formate in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/retter) wie etwa "Feuer und Flamme" (WDR) oder "Nachtstreife" (NDR).Iris Mayerhofer, Leitung Programmbereich Unterhaltung und Heimat im BR:"Wir sind sehr dankbar, die Retterinnen und Retter der Bergwacht Bayern begleiten zu können. So unglaublich schön unsere Bergwelt der Alpen sich darstellt, so brenzlig kann so mancher Ausflug dort enden. Welche Höchstleistungen die Rettungskräfte immer wieder erbringen und damit anderen Menschen in teils sehr gefährlichen Situationen helfen, kann nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Und das alles im Ehrenamt! Deshalb ist es uns so wichtig, dass der Bergwacht ein eigenes Retter-Format gewidmet wird, welches bisher neue, ungesehene Einblicke in diese außerordentliche Arbeit gibt."Michael Renner, Einsatzleiter Bergwacht Ramsau:"Die Einsatzgebiete rund um die Zugspitze und dem Watzmann bieten genau das, was man sich unter Bergrettung vorstellt: steile Flanken, hohe Wände und anspruchsvolle Routen. Die steigenden Tourismuszahlen in den Bayerischen Alpen erfordern von uns Bergrettern eine erhöhte Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn nötig, gehen wir bis an die Grenzen des Vertretbaren, um ein Menschenleben zu retten. Ich freue mich, dass wir unsere Arbeit als ehrenamtliche Retter in der Doku-Serie einem breiten Publikum näherbringen können."Willi Kraus, Bereitschaftsleiter Bergwacht Grainau:"Die Berge sind faszinierend, bergen aber auch viele Gefahren und Risiken. Wer hier unterwegs ist, sollte sich dessen bewusst sein - und wenn doch etwas passiert, sind wir da. Dass die Serie dieses Thema aufgreift und unsere Arbeit zeigt, hilft hoffentlich auch dabei, mehr Bewusstsein für alpine Gefahren zu schaffen."Hintergrund: die Bergwachten Ramsau und GrainauDie Bergwacht Ramsau operiert zusammen mit der Bergwacht Berchtesgaden im Gebiet des Nationalparks Berchtesgaden mit Watzmann, Hochkalter, Blaueisgletscher und Reiteralpe; einem alpinen Gelände, das von steilen Bergflanken, felsigen Graten und schroffen Gipfeln geprägt ist.Das Einsatzgebiet der Bergwacht Grainau umfasst die Region um die Zugspitze, den höchsten Berg Deutschlands, der mit einer Höhe von 2.962 Metern eine markante Landmarke darstellt. Gemeinsam mit der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen sind sie dort für die Rettung zuständig.Produktion"In höchster Not - Bergretter im Einsatz" ist eine Produktion von TIMELINE PRODUCTION ("Bergfreundinnen - Alpenüberquerung", "Tief im Fels - Überleben am Untersberg") im Auftrag des Bayerischen Rundfunks. Für das erfahrene Kamerateam sind die Dreharbeiten eine Herausforderung: Schnelles und sicheres Handeln in hochalpinem Gelände setzt viel Erfahrung am Berg voraus. 