Die Zukunft von Intel steht auf dem Spiel: Broadcom und TSMC erwägen offenbar eine Aufteilung des angeschlagenen US-Chipherstellers. Während Broadcom das Chipdesign- und Marketinggeschäft ins Visier nimmt, zeigt TSMC Interesse an der Fertigung. Intel in der Krise: Aufspaltung als möglicher Ausweg? Die Zukunft des einstigen Marktführers Intel wird zunehmend ungewiss. Medienberichten zufolge erwägen die Chiphersteller Broadcom und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) eine Aufteilung des Unternehmens. Broadcom ...

