München (ots) -Die Gäste:Wolodymyr Selenskyj (Präsident der Ukraine)Saskia Esken, SPD(Parteivorsitzende)Christian Lindner, FDP (Parteivorsitzender)Bettina Böttinger (Moderatorin)Wolfram Weimer (The European)Vassili Golod (Ukraine-Korrespondent der ARD)Ukraine-Krieg: Welcher Weg führt zum Frieden?Im Gespräch der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj.Wirtschaft, Soziales und Migration: Wer hat die besseren Lösungen?Darüber streiten die Parteivorsitzenden Saskia Esken (SPD) und Christian Lindner (FDP).Es kommentieren: Die Moderatorin Bettina Böttinger, der Verleger von "The European" Wolfram Weimer und der Ukrainekorrespondent der ARD Vassili Golod."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent Productions GmbH.