Die Commerzbank-Aktie verzeichnete am Montagvormittag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,1 Prozent auf 19,81 Euro, wobei im Tagesverlauf sogar ein neues Jahreshoch von 19,85 Euro erreicht wurde. Das Handelsvolumen zeigte sich mit über zwei Millionen gehandelten Aktien robust, was das gesteigerte Anlegerinteresse unterstreicht. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung besonders im Vergleich zum Vorjahr, als der Anteilsschein noch bei 10,53 Euro notierte - eine Wertsteigerung von nahezu 47 Prozent.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Experten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr eine Dividendenausschüttung von 0,767 Euro je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,650 Euro entspricht. Die jüngsten Quartalszahlen untermauern den positiven Trend: Der Gewinn je Aktie konnte auf 0,65 Euro verdoppelt werden, verglichen mit 0,32 Euro im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 2,30 Euro je Aktie, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 18,16 Euro liegt.

